Макрон: Мы будем рядом с Украиной до победы

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил Украину в дальнейшей помощи в борьбе с российской агрессией.

"Мы будем рядом с вами, мы будем помогать вам до победы, мы будем вместе, чтобы построить справедливый и крепкий мир. Рассчитывайте на Францию и Европу." – цитирует французского президента Генштаб ВСУ.