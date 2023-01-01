Макрон: Мы будем рядом с Украиной до победы
Эммануэль заявил, что Европа будет поддерживать украинцев до конца
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Франции Эммануэль Макрон заверил Украину в дальнейшей помощи в борьбе с российской агрессией.
"Мы будем рядом с вами, мы будем помогать вам до победы, мы будем вместе, чтобы построить справедливый и крепкий мир. Рассчитывайте на Францию и Европу." – цитирует французского президента Генштаб ВСУ.
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Источник:Генштаб ВСУ
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