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Макрон: Мы будем рядом с Украиной до победы

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Эммануэль заявил, что Европа будет поддерживать украинцев до конца

Макрон: Мы будем рядом с Украиной до победы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил Украину в дальнейшей помощи в борьбе с российской агрессией.

"Мы будем рядом с вами, мы будем помогать вам до победы, мы будем вместе, чтобы построить справедливый и крепкий мир. Рассчитывайте на Францию и Европу." – цитирует французского президента Генштаб ВСУ.

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В статье: война с россией Эммануэль Макрон
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Источник:
Генштаб ВСУ

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