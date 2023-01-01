Генштаб: Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам российских оккупантов

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 триста двенадцатых суток российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток противник нанес 35 авиационных ударов, в частности, применил БПЛА Шахед-136, все они были сбиты подразделениями Сил обороны Украины. Также российские оккупанты совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, и по детской больнице города Херсона.

Опасность авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Противник, только за вчера потерявший 760 человек убитыми, продолжает попытки наступательных действий на Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется, а на Херсонском – перегруппировывает войска.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийские обстрелы подверглись районы населенных пунктов Бучки и Ясна Поляна Черниговской области; Нововасиловка, Винторовка, Чернацкое, Уланово, Студенок, Ходыне, Искрисковщина, Краснополье и Угроиды на Сумщине и Мороховец, Зеленое, Старица, Огурцово, Малая Волча, Милово, Волчанск, Двуречная, Московка и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Масютовка, Орлянское, Кисловка, Котляровка и Крахмальное в Харьковской области и Ольшаны и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Площадка, Невское, Ямполевка, Торское и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении от огня разнокалиберной артиллерии пострадали районы более 15 населенных пунктов. среди них – Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Озеряновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении снова обстреляны Водяное, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник оказал огненное влияние по Времовке, Великой Новоселке, Пречистовке, Угледару и Никольскому Донецкой области.

На Запорожском направлении вражеский огонь фиксировался около более 15 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Дорожнянка, Железнодорожное, Волшебное и Новоданиловка в Запорожье и Новоселке Херсонской области.

На Херсонском направлении от огня противника пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Республиканец, Берислав, Львово, Ивановка, Ингулец, Инженерное, Антоновка и Херсон.

С целью дестабилизации гуманитарной ситуации на временно занятых территориях Херсонской области и принуждения местного населения к так называемой добровольной эвакуации российские оккупационные войска обстреливают из минометов Олешки, Голую Пристань, Плавни, а также дачные поселения между указанными населенными пунктами.

Во временно оккупированном украинском Крыму продолжаются меры по мобилизации. Военные комиссариаты приступили к проверке списков лиц, которые еще не участвовали в широкомасштабном вторжении в Украину и подлежат призыву по мобилизации в 2023 году.

Враг продолжает использовать гражданские учреждения для нужд лечения вооруженных российских оккупантов. Так, в городе Первомайск Алчевского района Луганской области, в помещении местной школы, оккупанты развернули "полевой госпиталь" и лечат около 100 военнослужащих оккупационных войск. Кроме того, в помещении местного роддома, обустроенном под военный госпиталь, проходят лечение более 150 раненых наемников ЧВК "вагнер".

Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам захватчиков, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.