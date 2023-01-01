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Столтенберг: Единственный способ убедить россию сесть за стол переговоров - продолжать военную поддержку Украины

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Глава НАТО считает, что война будет затяжной

Столтенберг: Единственный способ убедить россию сесть за стол переговоров - продолжать военную поддержку Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Западным партнерам следует готовиться к тому, что война с россией будет затяжной и что единственный способ заставить рф сесть за стол переговоров – это ее победить.

"Если мы хотим, чтобы мирный договор декларировал победу Украины, как суверенного, независимого, демократического государства Европы, мы должны обеспечить Украине поддержку.

В том числе военную поддержку, потому что это единственный способ убедить россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы", - рассказал Столтенберг.

Глава Североатлантического альянса считает, что война закончится переговорами, однако решающее значение в условиях мирного договора будет иметь ситуация на фронтах.

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В статье: война с россией Йенс Столтенберг
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Источник:
BBC

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