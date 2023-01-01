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Зеленский: Российские террористы как были жалкими, таковыми и зашли в 2023 год

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Традиционное обращение президента

Зеленский: Российские террористы как были жалкими, таковыми и зашли в 2023 год

president.gov.ua

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам первого дня 2023 года.

"Новый год, новый день, новые итоги. 45 "Шахедов" сбито в первую ночь года. Спасибо нашим Воздушным силам – летчикам и зенитчикам: 33 "Шахеды" на их счету. Спасибо противовоздушной обороне наших Сухопутных войск – за еще 12 сбитых иранских дронов. Молодцы, ребята!

Российские террористы как были жалкими, таковыми и зашли в этот год. Наше с вами чувство единства, подлинности, самой жизни – это все так контрастирует со страхом, который воцарился в россии. Они боятся. Это чувствуется. И верно боятся. Потому что они проиграют. Дроны, ракеты, все остальное им не помогут. Потому что мы вместе. А они разве что вместе со страхом.

Очень важно, как все украинцы в эту новогоднюю ночь подпитали внутреннюю энергию. Как мы благодарили наших воинов. Как мы благодарили близких. И как миллионы раз по всей Украине, по всему свободному миру звучало и звучит до сих пор наше с вами пожелание – пожелание победы. Сделаем все так, чтобы так и было!

Слава всем нашим воинам! Слава каждому и каждому, кто работает на победу Украины! Слава Украине!", – рассказал Зеленский.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
Zelenskiy / Official

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