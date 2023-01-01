Зеленский: Российские террористы как были жалкими, таковыми и зашли в 2023 год
Традиционное обращение президента
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам первого дня 2023 года.
"Новый год, новый день, новые итоги. 45 "Шахедов" сбито в первую ночь года. Спасибо нашим Воздушным силам – летчикам и зенитчикам: 33 "Шахеды" на их счету. Спасибо противовоздушной обороне наших Сухопутных войск – за еще 12 сбитых иранских дронов. Молодцы, ребята!
Российские террористы как были жалкими, таковыми и зашли в этот год. Наше с вами чувство единства, подлинности, самой жизни – это все так контрастирует со страхом, который воцарился в россии. Они боятся. Это чувствуется. И верно боятся. Потому что они проиграют. Дроны, ракеты, все остальное им не помогут. Потому что мы вместе. А они разве что вместе со страхом.
Очень важно, как все украинцы в эту новогоднюю ночь подпитали внутреннюю энергию. Как мы благодарили наших воинов. Как мы благодарили близких. И как миллионы раз по всей Украине, по всему свободному миру звучало и звучит до сих пор наше с вами пожелание – пожелание победы. Сделаем все так, чтобы так и было!
Слава всем нашим воинам! Слава каждому и каждому, кто работает на победу Украины! Слава Украине!", – рассказал Зеленский.
Популярное сейчас
- Гвардиола: У Эвертона было восемь человек сзади
- Россияне ночью атаковали Киев дронами с надписью "С Новым годом"
- В новогоднюю ночь Россия нанесла массированный удар шахедам. Украинская ПВО уничтожила 45
- Детали задержания владельца Ворсклы: Адвокаты рекомендовали ему не ехать во Францию, но Жеваго не мог пропустить тусовку
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
- Лео Месси поделился соблазнительным танцем своей жены с бокалом вина. ВИДЕО