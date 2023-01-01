  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В результате ракетного удара россиян 31-го декабря повреждения получил университет Шевченка
В тренде

В результате ракетного удара россиян 31-го декабря повреждения получил университет Шевченка

Общие новости
(1 голосов)

Один из лучших университетов Украины был подвержен атаке россии

В результате ракетного удара россиян 31-го декабря повреждения получил университет Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Новина українською

Вчера, 31 декабря россияне нанесли очередной ракетный удар по Киеву.

В канун Нового года, 31 декабря 2022 года, в результате ракетной атаки было повреждено здание Выставочного кампуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Значительные повреждения получили корпуса:

  • Educational and Scientific Centre "Институт биологической и медицинской"
  • Географический факультет КНУ имени Тараса Шевченко – Официальная
  • Институт высоких технологий КНУ имени Тараса Шевченко
  • Факультет психологии КНУ имени Тараса Шевченко
  • Faculty of Sociology KNU / Факультет социологии КНУ имени Тараса Шевченко
  • Faculty of Computer Science and Cybernetics
  • Факультет радиофизики, электроники и компьютерных систем КНУТШ
  • Механико-математический факультет КНУ им. Тараса Шевченко
  • кафедра ядерной физики, криогенный комплекс Физический факультет КНУ им.Т.Шевченко
  • спорткомплекс
  • Украинский физико-математический лицей КНУ имени Тараса Шевченко
  • некоторых общежитий Студгородок КНУ.

"Страна-террорист россия продолжает наносить значительные удары по гражданским, инфраструктурным и культурным объектам, пытаясь выдать их за военные. Цель этих атак – посеять страх, разрушить культурно-генетические связи нашей нации, помешать развитию образования и культуры", - говорится в сообщении университета.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде