В результате ракетного удара россиян 31-го декабря повреждения получил университет Шевченка
Один из лучших университетов Украины был подвержен атаке россии
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Вчера, 31 декабря россияне нанесли очередной ракетный удар по Киеву.
В канун Нового года, 31 декабря 2022 года, в результате ракетной атаки было повреждено здание Выставочного кампуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Значительные повреждения получили корпуса:
- Educational and Scientific Centre "Институт биологической и медицинской"
- Географический факультет КНУ имени Тараса Шевченко – Официальная
- Институт высоких технологий КНУ имени Тараса Шевченко
- Факультет психологии КНУ имени Тараса Шевченко
- Faculty of Sociology KNU / Факультет социологии КНУ имени Тараса Шевченко
- Faculty of Computer Science and Cybernetics
- Факультет радиофизики, электроники и компьютерных систем КНУТШ
- Механико-математический факультет КНУ им. Тараса Шевченко
- кафедра ядерной физики, криогенный комплекс Физический факультет КНУ им.Т.Шевченко
- спорткомплекс
- Украинский физико-математический лицей КНУ имени Тараса Шевченко
- некоторых общежитий Студгородок КНУ.
"Страна-террорист россия продолжает наносить значительные удары по гражданским, инфраструктурным и культурным объектам, пытаясь выдать их за военные. Цель этих атак – посеять страх, разрушить культурно-генетические связи нашей нации, помешать развитию образования и культуры", - говорится в сообщении университета.
Популярное сейчас
- Мудрик уже согласовал контракт с Арсеналом на пять лет
- Сражался за Азовсталь. Брат Вячеслава Шевчука вернулся из российского плена
- Украинские силы ПВО сбили в новогоднюю ночь над Киевом 32 воздушные цели из 32 возможных
- ВСУ продвигаются в сторону Кременной, оккупанты уже говорят об обороне Луганска
- Лео Месси поделился соблазнительным танцем своей жены с бокалом вина. ВИДЕО
- Еще одним холостяком меньше. Борячук официально стал семьянином