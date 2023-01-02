В сети появилось ВИДЕО, как украинский самолет уничтожает воздушную цель возле Киева
Воздушные силы ВСУ на страже украинского неба
фото - Командування Повітряних сил ЗСУ
В ночь на понедельник, 2 января, Россия в очередной раз атаковали Киев с помощью дронов-камикадзе. По информации КМВА, украинскими защитниками было уничтожено 20 воздушных целей.
Между тем одному из жителей Киевской области удалось снять ВИДЕО, как украинский самолет уничтожает цель в ночном небе. На видео слышен пролет самолета, заметна вспышка и взрыв, после чего самолет улетает.
На видео присутствует ненормативная лексика
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