В сети появилось ВИДЕО, как украинский самолет уничтожает воздушную цель возле Киева

В ночь на понедельник, 2 января, Россия в очередной раз атаковали Киев с помощью дронов-камикадзе. По информации КМВА, украинскими защитниками было уничтожено 20 воздушных целей.

Между тем одному из жителей Киевской области удалось снять ВИДЕО, как украинский самолет уничтожает цель в ночном небе. На видео слышен пролет самолета, заметна вспышка и взрыв, после чего самолет улетает.

На видео присутствует ненормативная лексика