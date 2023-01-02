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В сети появилось ВИДЕО, как украинский самолет уничтожает воздушную цель возле Киева

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Воздушные силы ВСУ на страже украинского неба

В сети появилось ВИДЕО, как украинский самолет уничтожает воздушную цель возле Киева

фото - Командування Повітряних сил ЗСУ

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В ночь на понедельник, 2 января, Россия в очередной раз атаковали Киев с помощью дронов-камикадзе. По информации КМВА, украинскими защитниками было уничтожено 20 воздушных целей.

Между тем одному из жителей Киевской области удалось снять ВИДЕО, как украинский самолет уничтожает цель в ночном небе. На видео слышен пролет самолета, заметна вспышка и взрыв, после чего самолет улетает.

На видео присутствует ненормативная лексика

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В статье: война с россией
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