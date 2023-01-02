Ночью в двух областях было сбито десять дронов. На подлете к Днепру защитники уничтожили ракету

Первая ночь нового года в Днепропетровской области была напряженной. Россияне атаковали область ракетами, дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. Украинские защитники неба из воздушного командования "Восход" не дали врагу шансов и уничтожили все четыре воздушных цели противника.

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Они отминусовали ракету Х-59МК2 и три дрона-камикадзе, которые шли разрушать нашу энергетическую инфраструктуру. "Шахеды" сбили в Днепровском и Каменском районах, ракету – на подходе к Днепру, как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и уточнил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В Каменском районе обломки сбитого баражирующего боеприпаса упали на частное предприятие. Произошло возгорание. Пожар пожарные уже потушили. Никопольский район россияне обстреляли из тяжелой артиллерии. Повреждена база отдыха. Всюду обошлось без пострадавших.

В то же время в Николаевской области ночью уничтожили 7 иранских дронов, об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. 6 Shahed-136 сбили силы и средства ПВО воздушного командования "Юг", еще 1 ликвидировало подразделение Нацгвардии.