Ночью в двух областях было сбито десять дронов. На подлете к Днепру защитники уничтожили ракету
Рашисты совершают террор
Резниченко Телеграм-канал
Первая ночь нового года в Днепропетровской области была напряженной. Россияне атаковали область ракетами, дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. Украинские защитники неба из воздушного командования "Восход" не дали врагу шансов и уничтожили все четыре воздушных цели противника.
Они отминусовали ракету Х-59МК2 и три дрона-камикадзе, которые шли разрушать нашу энергетическую инфраструктуру. "Шахеды" сбили в Днепровском и Каменском районах, ракету – на подходе к Днепру, как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и уточнил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
В Каменском районе обломки сбитого баражирующего боеприпаса упали на частное предприятие. Произошло возгорание. Пожар пожарные уже потушили. Никопольский район россияне обстреляли из тяжелой артиллерии. Повреждена база отдыха. Всюду обошлось без пострадавших.
В то же время в Николаевской области ночью уничтожили 7 иранских дронов, об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. 6 Shahed-136 сбили силы и средства ПВО воздушного командования "Юг", еще 1 ликвидировало подразделение Нацгвардии.
Популярное сейчас
- Тоттенхэм близок к подписанию защитника Спортинга. Игрок обойдется в 35 млн фунтов
- Экс-игрок Динамо Драгович отказался от трансфера в Севилью. Он останется в Црвене Звезде
- Довбик – в топ-20 лучших международных бомбардиров 2022 года. Месси – на первом месте
- "100 выстрелов - 100 попаданий", - Кличко заявил об ошеломительной эффективности немецких ЗРК IRIS-T
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
- Лео Месси поделился соблазнительным танцем своей жены с бокалом вина. ВИДЕО