В РФ заявили об атаке энергообъекта БПЛА ВСУ. Также СМИ пишут о взрывах на аэродроме в Воронеже
Просыпайтесь, россияне, бавовна!
Фото из открытых источников
В ночь на понедельник, 2 января, в российском городе Воронеж прозвучали взрывы. В Воронеже находится российский военный аэродром "Балтимор", на котором базируются бомбардировщики Су-34. По данным некоторых Telegram-каналов, ночью там звучала воздушная тревога.
Губернатор Брянской области россии Александр Богомаз заявил, что утром 2 января "украинский беспилотник совершил атаку" на объект энергоснабжения в Климовском районе. Об этом он сообщил в Telegram.
"Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество. В настоящее время возгорание на объекте энергоснабжения локализовано. Социальные объекты: районная больница, школа-интернат переподключены к резервной линии. После работы оперативных служб энергетики приступят к восстановительным работам".
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