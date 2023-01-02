В РФ заявили об атаке энергообъекта БПЛА ВСУ. Также СМИ пишут о взрывах на аэродроме в Воронеже

В ночь на понедельник, 2 января, в российском городе Воронеж прозвучали взрывы. В Воронеже находится российский военный аэродром "Балтимор", на котором базируются бомбардировщики Су-34. По данным некоторых Telegram-каналов, ночью там звучала воздушная тревога.

Губернатор Брянской области россии Александр Богомаз заявил, что утром 2 января "украинский беспилотник совершил атаку" на объект энергоснабжения в Климовском районе. Об этом он сообщил в Telegram.

"Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество. В настоящее время возгорание на объекте энергоснабжения локализовано. Социальные объекты: районная больница, школа-интернат переподключены к резервной линии. После работы оперативных служб энергетики приступят к восстановительным работам".