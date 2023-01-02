Сотни ликвидированных оккупантов: ВСУ нанесли удар по базе россиян в Макеевке в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь произошел мощный взрыв в здании ПТУ-19 в Макеевке, где находились сотни мобилизованных россиян.

Достоверное количество погибших неизвестно, однако судя по опубликованному видео с разбором завалов, шансов выжить было мало. По разным оценкам на базе при ударе находились от 150 до 700 оккупантов, большинство из которых якобы мобилизованы из Саратова.

Сами оккупанты признают, что жертв очень много.

Издание Obozrevatel приводит показания одного из жителей Макеевки:

"Расположение этого здания такое, что оно находится на некотором отдалении от жилых домов. Знакомые просто проезжали мимо, так их сначала остановили, проверили документы, тщательно обыскали автомобиль, допросили с пристрастием и только потом отпустили. Люди очень испугались. А солдаты между собой обсуждали, что погибли какие-то большие командиры".

Местные утверждают, что это HIMARS уничтожил сотни оккупантов, поэтому теперь оккупанты ищут "предателей":

"Россияне начали ходить по домам, расспрашивать, не живет ли здесь кто-нибудь из хо*лов – то есть проукраински настроенных. Ищут тех, кто "сдал" координаты. А что их сдавать? О базе знал весь город. Похоже, им просто нужны козлы отпущения".

Также издание указывает, что после взрыва в Макеевке россияне в соцсетях перекладывают вину за случившееся на военное командование, допустившее такое скопление "мобиков" в одном месте.