Более 700 россиян и почти полсотни сбитых дронов. Генштаб опубликовал потери РФ за первый день года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 107440 (+720) человек ликвидировано,

танков ‒ 3031 (+0) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6093 (+9) ед,

артиллерийских систем – 2027 (+6) ед,

РСЗО – 423 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 213 (+0) ед,

самолетов – 283 (+0) ед,

вертолетов – 269 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1836 (+44),

крылатые ракеты ‒ 723 (+0),

корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4725 (+5) ед,

специальная техника – 181 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются.

В ночь с 1 на 2 января 2023 года российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136". В результате боевой работы, противовоздушной обороной Воздушных Сил, в взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, все 39 ударных БПЛА уничтожены.

К отражению нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных Сил и мобильные огневые группы. Все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине нашими западными партнерами. Кроме того, защитники неба уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.