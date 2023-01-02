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Более 700 россиян и почти полсотни сбитых дронов. Генштаб опубликовал потери РФ за первый день года

Общие новости
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Оккупанты отправились в ад

Более 700 россиян и почти полсотни сбитых дронов. Генштаб опубликовал потери РФ за первый день года

Генштаб

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 107440 (+720) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3031 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6093 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 2027 (+6) ед,
  • РСЗО – 423 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 213 (+0) ед,
  • самолетов – 283 (+0) ед,
  • вертолетов – 269 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1836 (+44),
  • крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
  • корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4725 (+5) ед,
  • специальная техника – 181 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются.

В ночь с 1 на 2 января 2023 года российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136". В результате боевой работы, противовоздушной обороной Воздушных Сил, в взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, все 39 ударных БПЛА уничтожены.

К отражению нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных Сил и мобильные огневые группы. Все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине нашими западными партнерами. Кроме того, защитники неба уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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