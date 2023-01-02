Сегодня отмечают День рождения Александр Шовковский, Владислав Ващук и Евгений Левченко
Три экс-игрока сборной Украины
1-2) Getty Images; 3) football.ua
Бывший вратарь "Динамо" Александр Шовковский родился 2 января 1975 года. Всю клубную карьеру, если не считать аренды в столичный киевский "ЦСКА" и "Динамо-2", голкипер провел в стане "бело-синих".
Шовковский 14 раз брал золото чемпионата Украины, 11 раз Кубок страны и 6 – Суперкубок. Вместе с "Динамо" СаШо доходил до полуфинала ЛЧ. Своим перформансом в рамках серии пенальти в 1/8 финала ЧМ-2006 против Швейцарии Шовковский вывел сборную Украины в четвертьфинал Мундиаля.
Владислав Ващук родился в тот же день. Защитник наиболее известен по выступлениям за "Динамо" (1993-2003, 2005-2008) и национальную сборную Украины. Девять раз брал золото чемпионата Украины, 6 раз Кубок страны и дважды Суперкубок. Также Ващук выступал за "Черноморец", "Львов" и "Волынь".
Евгений Левченко – на 3 года младше. Полузащитник сделал карьеру в Нидерландах. Уроженец Донецкой области защищал цвета "Витесса", "Спарты" (Роттердам), "Гронингена" и еще нескольких голландских команд. Закончил карьеру в Австралии, в клубе "Аделаида Юнайтед". За сборную Украины Левченко провел 9 поединков.
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