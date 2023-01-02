Смерть пострадавшего из-за атаки, проблемы с электроэнергией – детали российского террора столицы Украины

Умер один из пострадавших из-за российской атаки на столицу 31 декабря, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. 46-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии.

В то же время в результате сегодняшних ударов в регионе повреждены объект критической инфраструктуры и частные дома. Предварительно пострадавших нет. Службы работают над ликвидацией последствий массированной атаки. Киев вынужден вернуться к отключениям.

По информации сил ПВО, ночью 40 дронов-камикадзе шли в Киев. 15 уничтожили над соседними областями, 3 – в Киевской области и 22 дрона – над столицей.