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Глава Херсонской ОВА: Россияне атаковали городской рынок в Херсонской области – вероятно, из танка

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Проклятые нелюди

Глава Херсонской ОВА: Россияне атаковали городской рынок в Херсонской области – вероятно, из танка

#russiaisaterroriststate

Новина українською

Армия российской федерации нанесла очередной террористический удар по Херсонщине. Сегодня утром, 2 января, оккупанты атаковали центр Берислава, в частности, они обстреляли городской рынок.

Вероятно, огонь велся из танка со стороны временно оккупированной Каховки. На данный момент известно о 5 раненых. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Их будут эвакуировать в Херсон, где врачи окажут пострадавшим необходимую медпомощь. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

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Отметим, что после освобождения Херсона украинскими войсками россияне регулярно мстят и терроризируют жителей региона, совершая обстрелы города и области.

Глава Херсонской ОВА: Россияне атаковали городской рынок в Херсонской области – вероятно, из танка - изображение 1

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В статье: война с россией
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Источник:
t.me/khersonskaODA

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