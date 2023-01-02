Глава Херсонской ОВА: Россияне атаковали городской рынок в Херсонской области – вероятно, из танка
Проклятые нелюди
#russiaisaterroriststate
Армия российской федерации нанесла очередной террористический удар по Херсонщине. Сегодня утром, 2 января, оккупанты атаковали центр Берислава, в частности, они обстреляли городской рынок.
Вероятно, огонь велся из танка со стороны временно оккупированной Каховки. На данный момент известно о 5 раненых. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Их будут эвакуировать в Херсон, где врачи окажут пострадавшим необходимую медпомощь. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Отметим, что после освобождения Херсона украинскими войсками россияне регулярно мстят и терроризируют жителей региона, совершая обстрелы города и области.
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