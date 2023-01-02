Бавовна-time. "Поздравления" от ВСУ прилетели в оккупированные Мелитополь и Шахтерск

Утром, 2 января, во временно оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области российских террористов посетила "бавовна". Под утро рашистам в Мелитополе было не до сна. В городе раздался громкий взрыв. После этого у орков началась паника. По предварительным данным, был прилет по расположению российских оккупантов. Число ликвидированных захватчиков сейчас уточняется, как сообщает мэр города Иван Федоров. По данным издания РИА Мелитополь, взрыв прогремел около 5:30 в расположении оккупационных войск между поселками Мирный и Северное Мелитопольского района. После этого на улицах был слышен гул техники.

Вооруженные Силы Украины на Запорожском направлении подвели свои "итоги года". По данным Генштаба, 31 декабря подтверждено огневое поражение районов сосредоточения живой силы и техники противника. В районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак наши защитники: "затрехсотили" 175 орков, уничтожили 12 единиц вооружения и военной техники разного типа и склад боеприпасов. Сколько захватчиков теперь удобряют украинскую землю, уточняется.

В то же время стало известно, что новогодние "поздравления" от ВСУ прилетели не только в Макеевку. В канун Нового года украинские воины разгромили базы под Шахтерском. Ликвидировано более 100 россиян. Местные говорят, что "прилетов" было несколько, один из них – в новогоднюю ночь. Интересно, что страницу ВК пропагандистки, сообщившей об этой "печальной новости" в Сети, сломали в качестве "ответки".