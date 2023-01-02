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"Действия, направленные на разграбление Украины". Президента Ингульца внесли в Миротворец

Общие новости
(2 голосов)

"Мародер, вор"

"Действия, направленные на разграбление Украины". Президента Ингульца внесли в Миротворец

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Украинского предпринимателя-агрария, президента футбольного клуба "Ингулец", депутата Петровского районного совета Александра Поворознюка занесли в базу "Миротворца". Об этом идет речь на сайте общественной организации. Его карточка появилась в базе 29 декабря.

"Мародер. Вор. Чистосердечно и самостоятельно признался в том, что много и долго грабил государство, хвастается тем, что этим сколотил свое состояние".

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Центр "Миротворец" – украинский сайт и общественная организация, публикующая данные о людях, которых авторы сайта считают врагами Украины, или "действия которых имеют признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человека и международного права". Сайт создан в декабре 2014 года украинским политиком и активистом Георгием Тукой.

"Действия, направленные на разграбление Украины". Президента Ингульца внесли в Миротворец - изображение 1

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В статье: Александр Поворознюк война с россией
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Источник:
myrotvorets.center

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Комментарии (5)
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rubizhansky (Jõgeva)
02.01.2023 в 13:18
Розслідування - так. Можлива карна справа - так. Миротворець - сумнівно. Якщо всіх таких туди додавати, то можна одразу майже всіх чиновників туди втулити. Маю сумніви щодо його співпраці з окупантом. Тому це скоріш внутрішня справа. Внутрішній потенційний ворог. Потенційний, бо треба все це ще довести та притягнути.
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MaximSK (Киев)
02.01.2023 в 12:29
Надо разобраться в ситуации, если он не виновен, надо попросить извинения и удалить его с сайта Миротворца
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RicoRico (Кривой Рог)
02.01.2023 в 13:09
Людина на весь Ютуб казала що крала гроші в Держави))) шо тут розбиратися?
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дедушка (Сумы)
02.01.2023 в 12:17
Ну да, в ВР никто не признался,поэтому,там все белые и пушистые.
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Vetgame
02.01.2023 в 13:17
В ВР, конечно, есть плуги жёсткие, но и они, видимо, не настолько тупые чтобы пи.здеть об этом публично, в отличие от быдло-Паровоза
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