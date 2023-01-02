"Действия, направленные на разграбление Украины". Президента Ингульца внесли в Миротворец

Украинского предпринимателя-агрария, президента футбольного клуба "Ингулец", депутата Петровского районного совета Александра Поворознюка занесли в базу "Миротворца". Об этом идет речь на сайте общественной организации. Его карточка появилась в базе 29 декабря.

"Мародер. Вор. Чистосердечно и самостоятельно признался в том, что много и долго грабил государство, хвастается тем, что этим сколотил свое состояние".

Центр "Миротворец" – украинский сайт и общественная организация, публикующая данные о людях, которых авторы сайта считают врагами Украины, или "действия которых имеют признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человека и международного права". Сайт создан в декабре 2014 года украинским политиком и активистом Георгием Тукой.