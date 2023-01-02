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"Их контракт окончен". На России нашли огромное кладбище "вагнеровцев"

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А что случилось?

"Их контракт окончен". На России нашли огромное кладбище "вагнеровцев"

Фото: zona.media

Новина українською

На Кубани обнаружили кладбище наемников частной военной компании Вагнер. Каждый день могил становится все больше. Об этом сообщает Telegram-канал Sota.

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Кладбище "вагнеровцев" спрятали от посторонних глаз в станице Бакинской. На кадрах видно, что ликвидированных наемников хоронят на закрытой территории. На кладбище уже более сотни могил. При этом стоит отметить, что характерное отличие всех могил "вагнеровцев" – это отсутствие фотографий.

Ранее "повар путина" Пригожин показал подвал, переполненный телами его солдат: "Это бойцы ЧВК "Вагнера", их контракт окончен, поедут домой".

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В статье: ЧВК Вагнер
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