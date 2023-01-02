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В ОК Юг ответили на вопрос о следующем обстреле РФ. В министерстве энергетики – о блэкауте

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В ОК Юг ответили на вопрос о следующем обстреле РФ. В министерстве энергетики – о блэкауте

фото из свободных источников

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Российская армия может атаковать Украину дронами, пока готовится к новому массированному ракетному удару, об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Кораблей сейчас в Черном море у врага уменьшилось существенно, у них осталось всего пять, и ракетоносители в пунктах базирования. На боевом дежурстве их нет. Но мы помним, что они перед этим отработали, очень много "Калибров" использовали, именно поэтому требуют времени на переснаряжение. Сейчас, готовясь к атакам, по всей вероятности будут использовать еще дроновые атаки, а тем временем подтягивать ракетоносители".

В то же время министр энергетики Герман Галущенко допустил теоретическую возможность полного блэкаута в Украине, однако отметил: сейчас энергетики уже наработали пакет решений для обеспечения стабильной работы системы в условиях постоянных обстрелов. Причем как генерации электричества, так и его передачи.

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В статье: война с россией Герман Галущенко Наталья Гуменюк
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