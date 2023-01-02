"Это для нас точно так же будет вызов". Секретарь СНБО – о новом этапе мобилизации в РФ

В России в начале 2023 года готовят новую волну мобилизации. В оркостане планируют ограничить выезд за границу для мужчин в возрасте до 65 лет. Это прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Мобилизационные процессы там начнутся открытым или закрытым способом. Каждый день наше войско их уничтожает. И потери идут до тысячи каждый день. Есть понимание, что они должны с этим какую-то замену делать. Это для нас точно так же будет вызов".

Он пояснил, что для Украины будет вызовом, если Россия будет призывать по плану, который у них есть, и будет получать оружие, которое врагу "могут предоставить неожиданные партнеры". Секретарь СНБО также отметил, что российские граждане полностью "поддерживают своего Гитлера" и готовы умирать в Украине непонятно за что.