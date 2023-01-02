Россияне начали менять тактику обстрелов Украины. В ГУР объяснили причину
Все банально
ГУР
В эфире общенационального телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий объяснил изменение тактики россиян в контексте обстрелов украинской территории:
"Мы видим влияние экономических санкций на российскую федерацию. Они пытаются обойти санкции, завезти комплектующие, но это не так просто сделать. У россиян сейчас в дефиците баллистические ракеты "Искандер", близятся к окончанию запасы "Калибров", уменьшается количество крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555. Россия способна максимум на 2-3 мощных удара с высокоточного вооружения".
"Мы сейчас находим обломки ракет, изготовленные в четвертом квартале 2022 года. Значит, они производятся и сразу предоставляются в войска, чтобы производить обстрелы наших объектов".
Враг начал комбинировать и изменять тактику, применяя в разных конфигурациях и иранские БПЛА, и ракеты старого типа, и высокоточные баллистические ракеты и переработанные ракеты С-300. Также враг начал испытывать дефицит РСЗО:
"Если мы говорим о суше, то это, прежде всего, РСЗО "Смерч", "Ураган" и даже артиллерийские снаряды калибра 122 мм, 152 мм. ГУР постоянно фиксирует меры РФ по пополнению именно этими боеприпасами из других стран. Большое количество они завезли из Беларуси и очень активно работают с другими странами, чтобы найти запасы".
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