Россияне начали менять тактику обстрелов Украины. В ГУР объяснили причину

В эфире общенационального телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий объяснил изменение тактики россиян в контексте обстрелов украинской территории:

"Мы видим влияние экономических санкций на российскую федерацию. Они пытаются обойти санкции, завезти комплектующие, но это не так просто сделать. У россиян сейчас в дефиците баллистические ракеты "Искандер", близятся к окончанию запасы "Калибров", уменьшается количество крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555. Россия способна максимум на 2-3 мощных удара с высокоточного вооружения".

"Мы сейчас находим обломки ракет, изготовленные в четвертом квартале 2022 года. Значит, они производятся и сразу предоставляются в войска, чтобы производить обстрелы наших объектов".