Минобороны РФ подтвердило удар ВСУ по базе в Макеевке
Даже назвало число погибших
Первого января стало известно о том, что ВСУ уничтожили корпус ПТУ-19 в Макеевке, где располагались российские военнослужащие.
В социальных сетях сообщалось о том, что ракеты прилетели ровно в полночь, когда множество солдат праздновали Новый год. От здания фактически ничего не осталось. Военные блоггеры россиян заявили о том, что двухсотыми могли стать сотни оккупантов.
Теперь удар официально признало и Министерство обороны РФ.
«Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня «HIMARS» производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда «HIMARS» были сбиты.
В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих», говорится в официальном сообщении.
Учитывая, как зачастую искажаются данные российскими властями, реальное число погибших, скорее всего, значительно выше.
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