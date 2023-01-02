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Минобороны РФ подтвердило удар ВСУ по базе в Макеевке

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(2 голосов)

Даже назвало число погибших

Минобороны РФ подтвердило удар ВСУ по базе в Макеевке

Новина українською

Первого января стало известно о том, что ВСУ уничтожили корпус ПТУ-19 в Макеевке, где располагались российские военнослужащие.

В социальных сетях сообщалось о том, что ракеты прилетели ровно в полночь, когда множество солдат праздновали Новый год. От здания фактически ничего не осталось. Военные блоггеры россиян заявили о том, что двухсотыми могли стать сотни оккупантов.

Теперь удар официально признало и Министерство обороны РФ.

«Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня «HIMARS» производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда «HIMARS» были сбиты.

В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих», говорится в официальном сообщении.

Учитывая, как зачастую искажаются данные российскими властями, реальное число погибших, скорее всего, значительно выше.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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aleks68
02.01.2023 в 17:47
как всегда всего лишь 63 погибших?и опять дерьмо пво паРАШИ что-то сбило?а почему от здания пту в макеевке фактически ничего не осталось и так мало жертв?брехливые руzzкие твари
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.01.2023 в 16:04
Яка гарна новина
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