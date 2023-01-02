  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Будем готовиться", - Игнат не исключает возможности массированных обстрелов Украины накануне 7 января
В тренде

"Будем готовиться", - Игнат не исключает возможности массированных обстрелов Украины накануне 7 января

Общие новости
(1 голосов)

Воздушные силы должны постоянно быть готовыми к удару

"Будем готовиться", - Игнат не исключает возможности массированных обстрелов Украины накануне 7 января

Резниченко Телеграм-канал

Новина українською

Спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат не исключает, что Россия совершит очередную массированную атаку на Украину перед Рождеством, часть украинцев празднует 7 января.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Игнат отметил, что о планах РФ по обстрелу знает только военное руководство РФ, впрочем, ВСУ и Воздушные силы должны постоянно быть готовыми к удару.

"Мы будем готовиться", – отметил он.

Читайте такжеЕдва успевали перезаряжать NASAMS, чтобы уничтожать цели, - Юрий Игнат о ПВО в новогоднюю ночь
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Юрий Игнат
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде