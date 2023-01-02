"Будем готовиться", - Игнат не исключает возможности массированных обстрелов Украины накануне 7 января

Спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат не исключает, что Россия совершит очередную массированную атаку на Украину перед Рождеством, часть украинцев празднует 7 января.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Игнат отметил, что о планах РФ по обстрелу знает только военное руководство РФ, впрочем, ВСУ и Воздушные силы должны постоянно быть готовыми к удару.

"Мы будем готовиться", – отметил он.