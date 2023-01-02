На Львовщине задержан жителя Лимана, который собирал разведданные для россиян

Контрразведчики Службы безопасности задержали на Львовщине российского агента, который собирал разведданные для оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители подозревают жителя Лимана Донецкой области в передаче информации представителю террористической организации.

По данным следствия, в мае 2022 года мужчина через запрещенную в Украине социальную сеть "Одноклассники" посылал представителям незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР" данные о местах дислокации, способах передвижения и маскировки подразделений Вооруженных сил Украины на территории Лиманской территориальной общины.

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Впоследствии предатель перебрался на Львовщину, где продолжил разведывательно-подрывную деятельность.

По данным СБУ, под видом внутренне перемещенного лица он поселился вблизи одного из энергетических объектов и продолжил сбор информации для вражеской спецслужбы.