  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На Львовщине задержан жителя Лимана, который собирал разведданные для россиян
В тренде

На Львовщине задержан жителя Лимана, который собирал разведданные для россиян

Общие новости
(1 голосов)

Под видом внутренне перемещенного лица он поселился вблизи одного из энергетических объектов

На Львовщине задержан жителя Лимана, который собирал разведданные для россиян

скриншот

Новина українською

Контрразведчики Службы безопасности задержали на Львовщине российского агента, который собирал разведданные для оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители подозревают жителя Лимана Донецкой области в передаче информации представителю террористической организации.

По данным следствия, в мае 2022 года мужчина через запрещенную в Украине социальную сеть "Одноклассники" посылал представителям незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР" данные о местах дислокации, способах передвижения и маскировки подразделений Вооруженных сил Украины на территории Лиманской территориальной общины.

Читайте такжеВ результате ракетного удара россиян 31-го декабря повреждения получил университет Шевченка

Впоследствии предатель перебрался на Львовщину, где продолжил разведывательно-подрывную деятельность.

По данным СБУ, под видом внутренне перемещенного лица он поселился вблизи одного из энергетических объектов и продолжил сбор информации для вражеской спецслужбы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде