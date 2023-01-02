В Минэнерго рассказали, сколько еще в Украине электроэнергия будет по графику
Работники энергетической инфраструктуры делают все возможное, чтобы графики отключения электроэнергии были контролируемыми
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Графики отключения электроэнергии в Украине будут действовать до конца отопительного сезона 2023 года. Однако энергетики будут делать все возможное, чтобы они были контролируемы.
Об этом сообщает министр энергетики Украины Герман Галущенко.
По его словам, работники энергетической инфраструктуры делают все возможное, чтобы графики отключения электроэнергии были контролируемыми. Однако из-за "значительных повреждений как генерации, так и систем передачи электроэнергии" отключения будут происходить до конца отопительного сезона.
"Основная наша цель - сделать, чтобы отключения были плановыми и прогнозируемыми, чтобы потребители четко понимали, когда будет отключена электроэнергия, а операторы систем распределения - соблюдали графики отключений", - сказал Галущенко.
Он также отметил, что его ведомство имеет ряд решений для дальнейшей безопасности как энергообъектов, так и технической балансировки системы.
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