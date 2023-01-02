Украина может освободить Крым до осени, – генерал Ходжес
Однако Запад должен продолжать предоставлять то, что обещал, и если сохранит санкции
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует, что Украина освободит оккупированный Россией Крым до конца августа, если Запад продолжит предоставлять ей обещанную помощь і сохранит санкции против РФ.
Об этом Ходжес написал в Twitter.
"Украина освободит Крым к концу августа, если мы продолжим предоставлять то, что обещали, и если мы сохраним санкции", - пишет генерал.
Он также считает, что Украина может освободить Крым и раньше, если Запад предоставит ей высокоточное оружие большей дальности.
Ходжес также ретвинул карту оккупированных регионов Украины, опубликованную геополитическим экспертом Джессикой Берлин, отметив, что "это все, что контролирует Россия после 8 лет и со всеми преимуществами".
After 8 years and with all the advantages, this is all that Russia controls! @berlin_bridge Ukraine will liberate Crimea by end of August if we continue to provide what we said we'd provide and if we keep Sanctions in place. Sooner if we provided longer range precision weapons. https://t.co/J5V3wNHBNa— Ben Hodges (@general_ben) January 2, 2023
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