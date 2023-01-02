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Украина может освободить Крым до осени, – генерал Ходжес

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Однако Запад должен продолжать предоставлять то, что обещал, и если сохранит санкции

Украина может освободить Крым до осени, – генерал Ходжес

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует, что Украина освободит оккупированный Россией Крым до конца августа, если Запад продолжит предоставлять ей обещанную помощь і сохранит санкции против РФ.

Об этом Ходжес написал в Twitter.

"Украина освободит Крым к концу августа, если мы продолжим предоставлять то, что обещали, и если мы сохраним санкции", - пишет генерал.

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Он также считает, что Украина может освободить Крым и раньше, если Запад предоставит ей высокоточное оружие большей дальности.

Ходжес также ретвинул карту оккупированных регионов Украины, опубликованную геополитическим экспертом Джессикой Берлин, отметив, что "это все, что контролирует Россия после 8 лет и со всеми преимуществами".

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В статье: война с россией Бен Ходжес
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