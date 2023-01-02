Несмотря на большие потери в живой силе, россияне продолжают атаковать Бахмут, - сводка Генштаба за 2 января

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 2 января.

Идут триста тринадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Противник нанес ракетный и 28 авиационных ударов. Следует отметить, что 27 авиационных ударов российские оккупанты нанесли по гражданской инфраструктуре, используя БПЛА "Шахед-136". Все эти дроны были сбиты.

Читайте такжеГенштаб: Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам российских оккупантов

Угроза дальнейших авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Противник, теряя много живой силы, продолжает сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. Признаков формирования враждеских наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях обстрелов подверглись районы населенных пунктов Елине Черниговской области; Майское – Сумской, а также Стрелка, Старица, Волчанск и Каменка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял из минометов и реактивной артиллерии районы Новомлинска, Двухлетней, Лимана Первого, Ольшаной, Купянска, Орлянки, Котляровки Харьковской области и Андреевки и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь противника попали Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области, а также Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают обстреливать районы населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

В Авдеевском направлении вражеский огонь зафиксирован в Бердичах, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке и Водяном Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огневое влияние попали Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес огненное поражение по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области и Мусиевка на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Антоновки и Берислава. Есть раненые среди мирного населения.

31 декабря, в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области, были уничтожены и повреждены до 10 единиц вражеской военной техники разных типов, потери личного состава оккупантов уточняются.

Российские захватчики продолжают совершать противоправные действия в отношении местных жителей на временно занятой территории Херсонской области. Оккупанты собирают информацию о лицах, занимающихся предпринимательской деятельностью, и изымают у них автомобильный транспорт и товары.

Украинская авиация в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага и 5 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.