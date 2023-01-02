Украинские воины затрофеили самоходную артустановку Нона с боекомплектом - ВИДЕО
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Украинские военные захватили самоходную пушку 2С9 "Нона" с боекомплектом.
Трофеем бойцы похвастались в соцсетях.
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