Удар по чмобикам в Макеевке - в сети появились спутниковые снимки разрушенной базы оккупантов
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OSINT-расследователь Бенджамин Питет опубликовал спутниковые снимки разрушенного в результате удара ПТУ в Макеевке Донецкой области, в котором была обустроена база оккупантов.
Об этом сообщает в Twitter Бенджамин Питтет.
Фотографии сделаны спутником компании Planet Labs. Согласно опубликованным кадрам, здание училища в результате ракетного удара полностью разрушено, а часть обломков строения осыпались на дорогу, которая ведет к ПТУ.
Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные 31 декабря 2022 года нанесли удар по району сосредоточения оккупантов в Макеевке (Донецкая область).
Речь идет об ударе по мобилизованным россиянам, которых разместили в здании ПТУ №19. Сегодня российская сторона подтвердила гибель нескольких десятков военнослужащих.
В результате удара здание училища полностью разрушено.
Satellite imagery of the destroyed Makiivka school #19 https://t.co/3SmQSzGjqt pic.twitter.com/XxRgVTFtNT— Benjamin Pittet (@COUPSURE) January 2, 2023
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