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Удар по чмобикам в Макеевке - в сети появились спутниковые снимки разрушенной базы оккупантов

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Удар по чмобикам в Макеевке - в сети появились спутниковые снимки разрушенной базы оккупантов

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OSINT-расследователь Бенджамин Питет опубликовал спутниковые снимки разрушенного в результате удара ПТУ в Макеевке Донецкой области, в котором была обустроена база оккупантов.

Об этом сообщает в Twitter Бенджамин Питтет.

Фотографии сделаны спутником компании Planet Labs. Согласно опубликованным кадрам, здание училища в результате ракетного удара полностью разрушено, а часть обломков строения осыпались на дорогу, которая ведет к ПТУ.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные 31 декабря 2022 года нанесли удар по району сосредоточения оккупантов в Макеевке (Донецкая область).

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Речь идет об ударе по мобилизованным россиянам, которых разместили в здании ПТУ №19. Сегодня российская сторона подтвердила гибель нескольких десятков военнослужащих.

В результате удара здание училища полностью разрушено.

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В статье: война с россией
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