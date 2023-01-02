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Зеленский: Россия планирует длительную атаку Шахедами

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В ближайшее время количество атак может вырасти

Зеленский: Россия планирует длительную атаку Шахедами

Zelenskiy / Official

Новина українською

Российские оккупанты хотят снова ударить иранскими дронами-камикадзе Shahed по Украине. Они планируют длительную атаку.

Об этом президент сказал в своем вечернем обращении 2 января.

Он напомнил, что прошло только два дня 2023 года, а украинские силы ПВО сбили уже более 80 иранских дронов, которые россияне запустили по нашей стране.

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"В ближайшее время это количество может вырасти, потому что в эти недели ночи могут быть довольно неспокойными. У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку "Шахедами". Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики. Но должны сделать - и сделаем все, - чтобы и эта цель террористов провалилась, как и все остальные", - подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил за успешную защиту неба воздушные командования "Центр", "Юг" и "Восток".

"А особенно - бойцов 96-й Киевской, 208-й Херсонской и 138-й Днепровской зенитных ракетных бригад, 301-го Никопольского зенитного ракетного полка Воздушных сил, а также воинов 39-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск. Спасибо, конечно, пилотам наших истребителей и бойцам мобильных огневых групп", - добавил глава государства.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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