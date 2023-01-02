К 30-летию Независимости Украины на орбиту сегодня выведут украинский наноспутник
С помощью ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX выведут на орбиту Земли очередной украинский наноспутник
фото из свободных источников
В США 3 января выведут на орбиту Земли наноспутник PolyITAN-HP-30, созданный к 30-летию Независимости Украины специалистами КПИ им. Игоря Сикорского.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
"Наноспутник PolyITAN-HP-30 создали ученые Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" исключительно за бюджетные средства, которые предоставлялись МОН в рамках реализации соответствующих проектов-победителей конкурсов научных исследований и разработок и договора базового финансирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что запуск состоится с мыса Канаверал в США с помощью ракеты-носителя Falcon-9 от компании "SpaceX". После вывода на планируемую орбиту наноспутник обеспечит реализацию научного эксперимента по исследованию эффективности функционирования тепловых труб различных конструкций как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.
МОН сообщает, что доставлен спутник в Штаты благодаря спонсорской помощи компании "Боинг Украина". В то же время, спинофф-компания нидерландского Технического университета Делфт, взяла на себя финансирование и техническое обеспечение вывода космического аппарата в космос. Также присоединились Государственное космическое агентство Украины, которое способствовало решению вопросов логистики и экспорта.
Трансляция события пройдет на официальном ютуб-канале КПИ им. Игоря Сикорского с 16 часов 3 января 2023 года.
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