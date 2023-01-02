ВСУ освободили остров Большой Потемкинский на Днепре - ВИДЕО
Еще часть территории вернулась на родину
Zelenskiy / Official (Photo: Serhii Nuzhnenko)
По состоянию на вечер 2 января стало известно об освобождении острова Большой Потемкинский между левым и правым берегом Днепра возле Херсона.
Об этом сообщают военнослужащие ВСУ, видео распространил нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.
"ВСУ освободили остров Большой Потемкинский. Это остров между левым и правым берегом Днепра возле Херсона", - говорится в сообщении.
Гончаренко распространил видео защитника, который рассказывает о деоккупации острова.
В частности, военный на фоне украинского флага сообщает о своем пребывании на острове.
По словам нардепа, ВСУ освободили остров Большой Потемкинский, расположенный между левым и правым берегом Днепра возле Херсона.
Генштаб официально информацию об освобождении не комментировал, однако по словам источников среди военных, работающих на юге, россиян выбили с Большого Потемкинского острова еще перед Новым Годом.
По состоянию на 15 декабря данный остров был под контролем оккупантов.
В частности, 15 декабря Генштаб сообщал, что враг принудительно эвакуировал граждан Украины, проживавших на острове Большой Потемкинский вблизи Херсона, на пока подконтрольную российским захватчикам территорию.
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