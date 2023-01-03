  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ сбили очередной российский вертолет, авиация нанесла 13 ударов
В тренде

ВСУ сбили очередной российский вертолет, авиация нанесла 13 ударов

Общие новости
(1 голосов)

Также о работе ракетных войск в понедельник

ВСУ сбили очередной российский вертолет, авиация нанесла 13 ударов

Російський гелікоптер ... був колись. Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 3 января, сообщил, что за прошедшие сутки украинские воины сбили российский вертолет Ка-52 и 3 разведывательных БпЛА типа "Орлан-10".

Кроме того, авиация Сил обороны Украины в понедельник нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за прошедшие сутки произвели огневое поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также радиолокационной станции врага.

Россияне в свою очередь нанесли 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершили 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Все 6 ракетных, а также 30 авиационных ударов враг нанес по гражданской инфраструктуре. 27 БПЛА "Шахед-136", которые применил противник - сбиты Силами обороны Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде