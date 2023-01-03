ВСУ сбили очередной российский вертолет, авиация нанесла 13 ударов

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 3 января, сообщил, что за прошедшие сутки украинские воины сбили российский вертолет Ка-52 и 3 разведывательных БпЛА типа "Орлан-10".

Кроме того, авиация Сил обороны Украины в понедельник нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за прошедшие сутки произвели огневое поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также радиолокационной станции врага.

Россияне в свою очередь нанесли 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершили 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Все 6 ракетных, а также 30 авиационных ударов враг нанес по гражданской инфраструктуре. 27 БПЛА "Шахед-136", которые применил противник - сбиты Силами обороны Украины.