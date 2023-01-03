Почти 800 россиян ушли на "дембель". Генштаб опубликовал потери оккупантов за второе января
От слова "Демобилизация" (фр. demobilisation)
NYT
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 108190 (+750) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3036 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6100 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 2033 (+6) ед,
- РСЗО – 424 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 214 (+1) ед,
- самолетов – 283 (+0) ед,
- вертолетов – 270 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1839 (+3),
- крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4735 (+10) ед,
- специальная техника – 181 (+0).
Данные уточняются.
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