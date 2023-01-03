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Почти 800 россиян ушли на "дембель". Генштаб опубликовал потери оккупантов за второе января

Общие новости
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От слова "Демобилизация" (фр. demobilisation)

Почти 800 россиян ушли на "дембель". Генштаб опубликовал потери оккупантов за второе января

NYT

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 108190 (+750) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3036 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6100 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 2033 (+6) ед,
  • РСЗО – 424 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 214 (+1) ед,
  • самолетов – 283 (+0) ед,
  • вертолетов – 270 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1839 (+3),
  • крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
  • корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4735 (+10) ед,
  • специальная техника – 181 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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