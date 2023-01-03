В канун Нового года ВСУ нанесли удар по массированному скоплению войск РФ на Херсонщине – Генштаб

В Херсонской области оккупанты понесли огромные потери в канун Нового года. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими".

При этом добавляется, что 1 января 2023 подразделениями Сил обороны Украины было произведено огневое поражение личного состава российских оккупантов в районе населенного пункта Федоровка Херсонской области, количество потерь врага – уточняется.