В канун Нового года ВСУ нанесли удар по массированному скоплению войск РФ на Херсонщине – Генштаб
Куча убитых и раненых
В Херсонской области оккупанты понесли огромные потери в канун Нового года. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими".
При этом добавляется, что 1 января 2023 подразделениями Сил обороны Украины было произведено огневое поражение личного состава российских оккупантов в районе населенного пункта Федоровка Херсонской области, количество потерь врага – уточняется.
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