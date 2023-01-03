100%. В Воздушных силах рассказали о количестве сбитых иранских дронов в 2023 году
Два полных дня нового года позади
РБК
Российские войска использовали как минимум половину дронов-камикадзе из новой партии, которую Иран предоставил РФ. В общей сложности в ней, по данным украинских спецслужб, насчитывалось 250 беспилотников. Об этом во время национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
По его словам, во время массированной атаки дронов на новогодние праздники силы украинской ПВО уничтожили 84 дрона, то есть 100% запущенных армией России (рекордный результат). В общей сложности с 11 сентября 2022 года защитники уничтожили около 500 вражеских дронов и чуть меньше крылатых ракет.
Игнат добавил, что эти цифры не должны вводить в заблуждение, поскольку РФ может подвезти следующую партию беспилотников из Ирана. Однако Украина готовится к новым массированным атакам.
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