В оккупированном Сватовом рванул склад БК россиян. В Воронежской области, вероятно, сработала ПВО

ВСУ почти две недели наблюдали и фиксировали количество УРАЛов во временно оккупированном Сватовом Луганской области. Там взорвался склад с боекомплектом россиян. Об этом сообщает Департамент стратегических коммуникаций ВСУ.

В то же время на территории России набирает обороты эстафета с "непонятными взрывами". В ночь на 3 января 2023 года в Сети появилась информация о "хлопке" в Воронежской области, в городе Россошь. Жители слышали "непонятный гул" в небе, похожий на звуки самолета. Такие же хлопки слышали и жители соседних населённых пунктов.

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При этом начали распространяться фото и видео с "неизвестным воздушным объектом" – по всей вероятности, в российском городе сработала ПВО. Не исключается, что территория России была атакована беспилотником. Официальной информации пока нет.