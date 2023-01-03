ОК Юг – о действиях ВСУ на направлении, новой ракетной атаке и флаге на Большом Потемкинском острове
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Еспресо
Установление флага украинскими военными на Большом Потемкинском острове вблизи Херсона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк назвала сигналом для российской армии, потому что на левобережье происходят необратимые процессы. Об этом она заявила в эфире национального телемарафона.
"Установка флага — это сигнал для врага, что мы работаем, что земля – наша, что это Украина, и напоминание ему о необратимости запланированных процессов. Заметьте, что военный на видео говорит о том, что установлен флаг, не говорит об освобождении абсолютно. Надо доверять тем, кто это делает".
Гуменюк отметила, что на видео военного, опубликованном народным депутатом Алексеем Гончаренко, речь шла об установлении на острове флага, а не о его освобождении. Нардеп же написал в сообщении об освобождении.
"По югу я могу сказать, что положительные новости есть, и это говорит о том, что наша работа продвигается. Но для того, чтобы она была абсолютно результативной, нужно немного подождать и тогда об этом узнают все. Надеяться на жест доброй воли не стоит, мы работаем мощно, чтобы все жесты им указывали на правильное направление".
Российские войска могут готовиться к новой ракетной атаке по Украине. Но ближайшие 2-3 дня удары пока не угрожают. В Черном море продолжается шторм, который не позволяет врагу удерживать большую корабельную группировку. Врагу трудно удерживать большую корабельную группировку, поэтому сейчас там 5 единиц.
"Они без ракетоносителей, поскольку все они находятся в пунктах базирования и там продолжается какой-то процесс. Возможно, нова подготовка, учитывая календарь и перспективы того же Рождества, мы осознаем возможность и вероятную подготовку к этим "скрепам" очередным. Но это довольно не скоро будет, то есть еще 2-3 дня нам ракетная опасность нам такая критическая с моря не грозит".
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