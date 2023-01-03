Британская разведка объяснила снижение частоты пехотных атак россиян возле Бахмута
Все логично
DefenceHQ
Частота пехотных атак российских оккупантов в районе Бахмута снизилась. Теперь они проводятся только на уровне взвода или отделения. Украина направила значительные подкрепления для защиты сектора, как сообщает британская разведка.
"В середине декабря российские военные и марионеточные силы "Вагнера", вероятно, увеличили частоту пехотных атак в районе города Бахмут Донецкой области. Однако многие из этих операций имели слабую поддержку. За последние десять дней Украина направила значительные подкрепления для защиты сектора, и частота российских атак, вероятно, снизилась по сравнению с пиком в середине декабря. Обе стороны понесли большие потери".
Специалисты считают маловероятным какой-либо значительный прорыв оккупантов в районе города на протяжении ближайших недель.
Популярное сейчас
- Провел расследование. Фанат Арсенала выяснил, что Мудрик прибыл в Лондон
- Металлист отдал своего нападающего в аренду в Португалию
- Претендент на Малиновского, признание Судакова, поражение Ливерпуля. Главные новости за 2 января
- "100 выстрелов - 100 попаданий", - Кличко заявил об ошеломительной эффективности немецких ЗРК IRIS-T
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО
Новости по теме
- 09:35 Украинские Низкий моральный дух является большой проблемой в российской армии, - Британская разведка
- 10:55 Украинские Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину. РФ серьезно не продвинется в ближайшие месяцы – ISW, разведка Британии
- 12:27 Украинские Разведка Британии рассказала, почему РФ усиленно готовит "оборону" в Белгородской области