Британская разведка объяснила снижение частоты пехотных атак россиян возле Бахмута

Частота пехотных атак российских оккупантов в районе Бахмута снизилась. Теперь они проводятся только на уровне взвода или отделения. Украина направила значительные подкрепления для защиты сектора, как сообщает британская разведка.

"В середине декабря российские военные и марионеточные силы "Вагнера", вероятно, увеличили частоту пехотных атак в районе города Бахмут Донецкой области. Однако многие из этих операций имели слабую поддержку. За последние десять дней Украина направила значительные подкрепления для защиты сектора, и частота российских атак, вероятно, снизилась по сравнению с пиком в середине декабря. Обе стороны понесли большие потери".

Специалисты считают маловероятным какой-либо значительный прорыв оккупантов в районе города на протяжении ближайших недель.