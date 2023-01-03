  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Британская разведка объяснила снижение частоты пехотных атак россиян возле Бахмута
В тренде

Британская разведка объяснила снижение частоты пехотных атак россиян возле Бахмута

Общие новости
(1 голосов)

Все логично

Британская разведка объяснила снижение частоты пехотных атак россиян возле Бахмута

DefenceHQ

Новина українською

Частота пехотных атак российских оккупантов в районе Бахмута снизилась. Теперь они проводятся только на уровне взвода или отделения. Украина направила значительные подкрепления для защиты сектора, как сообщает британская разведка.

"В середине декабря российские военные и марионеточные силы "Вагнера", вероятно, увеличили частоту пехотных атак в районе города Бахмут Донецкой области. Однако многие из этих операций имели слабую поддержку. За последние десять дней Украина направила значительные подкрепления для защиты сектора, и частота российских атак, вероятно, снизилась по сравнению с пиком в середине декабря. Обе стороны понесли большие потери".

Специалисты считают маловероятным какой-либо значительный прорыв оккупантов в районе города на протяжении ближайших недель.

Читайте такжеISW: Россия хочет переложить ответственность за ликвидацию россиян в Макеевке на "ДНР"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
twitter.com/DefenceHQ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде