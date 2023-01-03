Есть погибший и раненые. Россияне обстреляли жилой квартал в городе в Донецкой области
Проклятые нелюди
Кириленко Фейсбук
Российские войска утром 3 января обстреляли из артиллерии жилой квартал в городе Курахово Донецкой области, попали в многоэтажку, сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Утром россияне обстреляли Курахово из артиллерии — попали в жилой квартал. По предварительной информации, 1 человек погиб, еще 2 получили ранения. Также есть повреждения: один снаряд попал непосредственно в многоэтажку".
"Кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания. Вся Донецкая область, опасна для гражданских! Сохраните свою жизнь, эвакуируйтесь!"
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