Есть погибший и раненые. Россияне обстреляли жилой квартал в городе в Донецкой области

Российские войска утром 3 января обстреляли из артиллерии жилой квартал в городе Курахово Донецкой области, попали в многоэтажку, сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Утром россияне обстреляли Курахово из артиллерии — попали в жилой квартал. По предварительной информации, 1 человек погиб, еще 2 получили ранения. Также есть повреждения: один снаряд попал непосредственно в многоэтажку".

"Кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания. Вся Донецкая область, опасна для гражданских! Сохраните свою жизнь, эвакуируйтесь!"