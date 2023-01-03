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Пташка с Азовстали зачитала в центре Киева свое стихотворение, которое она написала в плену у россиян

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Ей пришлось его выучить

Пташка с Азовстали зачитала в центре Киева свое стихотворение, которое она написала в плену у россиян

Укринформ

Новина українською

Защитница Азовстали, парамедик Екатерина Полищук с позывным Пташка продекламировала стихотворение, которое она написала, находясь в российском плену. Видео она обнародовала на своей странице в Instagram.

"Стихотворение-молитва, написанное мной в тюремных стенах после услышанного впервые там ада. Я выучила его и молилась им каждое утро и каждую ночь все четыре месяца, со слезами и бешеным стуком сердца. Выделите минуту сорок на его просмотр".

"Это стихотворение всей моей жизни, потому что много написать не могла и каждое слово – я. Это стихотворение – пульсирует в моих жилах. Оно вибрирует в моих висках и течет из моих глаз. Оно идет в бой со мной. Пойдет".

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В статье: война с россией Катерина Пташка Полищук
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