"Спи, котику милий, працюють Збройні сили ". Украинский воин покорил Интернет колыбельной для сына
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фото из свободных источников
Военный ВСУ Олег Берестовый записал видео с новорожденным сыном Теодором, которому он поет колыбельную "Спи, котику милий, працюють Збройні сили. Небо опалиться дронами, на Росію летять бавовнами".
На кадрах видно, как защитник исполняет композицию и играет на гитаре, а на музыкальном инструменте спокойно спит младенец. "Спасибо собратьям за возможность спеть новогоднюю колыбельную сына", - написал он в комментарии к видео. Ролик набрал около полумиллиона просмотров в TikTok.
Офицер до 24 февраля в качестве менеджера ИТ-компании Uklon занимался развитием перспективных бизнес-направлений. После полномасштабного вторжения Олег в составе подразделения проводит артиллерийскую разведку и через социальные сети подбирает людей в ВСУ.
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