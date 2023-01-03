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"Спи, котику милий, працюють Збройні сили ". Украинский воин покорил Интернет колыбельной для сына

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Найти что-то милее сегодня в Интернете будет сложно

"Спи, котику милий, працюють Збройні сили ". Украинский воин покорил Интернет колыбельной для сына

фото из свободных источников

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Военный ВСУ Олег Берестовый записал видео с новорожденным сыном Теодором, которому он поет колыбельную "Спи, котику милий, працюють Збройні сили. Небо опалиться дронами, на Росію летять бавовнами".

На кадрах видно, как защитник исполняет композицию и играет на гитаре, а на музыкальном инструменте спокойно спит младенец. "Спасибо собратьям за возможность спеть новогоднюю колыбельную сына", - написал он в комментарии к видео. Ролик набрал около полумиллиона просмотров в TikTok.

Офицер до 24 февраля в качестве менеджера ИТ-компании Uklon занимался развитием перспективных бизнес-направлений. После полномасштабного вторжения Олег в составе подразделения проводит артиллерийскую разведку и через социальные сети подбирает людей в ВСУ.

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В статье: война с россией
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