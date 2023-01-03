В российском Новом Осколе на Белгородщине горит склад боеприпасов - ВИДЕО
Очередная бавовна
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В российском Новом Осколе в Белгородской области загорелся склад боеприпасов.
В соцсетях загоревшееся здание называют "военным объектом" и отмечают, что там слышны взрывы боеприпасов.
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
03.01.2023 в 16:36
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