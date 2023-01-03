ГУР: Россияне стягивают на север оккупированного Крыма новые военные подразделения

Оккупанты пытаются сохранить так называемый сухопутный коридор в Крым. Для этого они стягивают на север полуострова новые военные подразделения.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

"В этом заключалась их идея захвата Донецкой области, побережья Азовского моря, также в их планах было отрезать Украину от Черного моря. Но страна-оккупант не смогла реализовать никакие планы в Украине. Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, разумеется, не безопасен. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории", - отметил Черняк.

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Чтобы сохранить сухопутный коридор, захватчики стягивают на север Крыма новые воинские части. А также продолжают строить оборонительные сооружения как на севере временно оккупированного полуострова, так и на территории временно оккупированной Херсонской области.

"Они проигрывают, поэтому создают защитные сооружения там, где могут, понимая, что им придется вести на этих рубежах боевые действия", - сказал Черняк.