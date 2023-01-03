ГУР: Россияне стягивают на север оккупированного Крыма новые военные подразделения
Чтобы сохранить сухопутный коридор, захватчики стягивают на север Крыма новые воинские части
фото из свободных источников
Оккупанты пытаются сохранить так называемый сухопутный коридор в Крым. Для этого они стягивают на север полуострова новые военные подразделения.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.
"В этом заключалась их идея захвата Донецкой области, побережья Азовского моря, также в их планах было отрезать Украину от Черного моря. Но страна-оккупант не смогла реализовать никакие планы в Украине. Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, разумеется, не безопасен. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории", - отметил Черняк.
Чтобы сохранить сухопутный коридор, захватчики стягивают на север Крыма новые воинские части. А также продолжают строить оборонительные сооружения как на севере временно оккупированного полуострова, так и на территории временно оккупированной Херсонской области.
"Они проигрывают, поэтому создают защитные сооружения там, где могут, понимая, что им придется вести на этих рубежах боевые действия", - сказал Черняк.
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