"Черт в руках московского дьявола" – Ломаченко после популяризации проповеди московского попа словил кучу хейта
Боксер внесен в реестр госпредателей, который ведет движение ЧЕСТНО
instagram.com/lomachenkovasiliy
Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко снова попал в скандал. Спортсмен поделился в социальных сетях публикацией с митрополитом УПЦ московского патриархата Лонгином, где обвиняет Украину в том, что она "
Украинские спортсмены и деятели выступили с резкой критикой боксера.
На инцидент отреагировал скелетонист Владислав Гераскевич. В Twitter опубликовал пост об этом:
"На видео, которое выставил Василий, Лонгин говорит о том, что украинское государство начало войну против бога, против церкви господней и украинского народа. Славный украинский спортсмен стал послушным чертом в руках московского дьявола".
Поступок Ломаченко прокомментировала украинская фристайлистка Анастасия Новосад.
"Насколько можно уважать тебя как спортсмена, и настолько можно презирать тебя как человека", – написала спортсменка.
Не остался в стороне начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич. В Twitter сравнил звездного боксера с политиком Виктором Медведчуком.
"Вася Ломаченко – будущий Медведчук, за которого можно освободить многих наших ребят из плена. Just think about it", – написал Кротевич.
Также Ломаченко внесен в реестр госпредателей, ведущий движение ЧЕСТНО.
Василий Ломаченко не раз попадал скандал из-за своей религиозной позиции. Ранее украинский боксер в Instagram выложил фотографии, как помогает печь просфоры в Киево-Печерской лавре. За свой пост спортсмен получил шквал критики, хотя были и те, кто его поддержал.
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