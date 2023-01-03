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"Черт в руках московского дьявола" – Ломаченко после популяризации проповеди московского попа словил кучу хейта

Общие новости
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Боксер внесен в реестр госпредателей, который ведет движение ЧЕСТНО

"Черт в руках московского дьявола" – Ломаченко после популяризации проповеди московского попа словил кучу хейта

instagram.com/lomachenkovasiliy

Новина українською

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко снова попал в скандал. Спортсмен поделился в социальных сетях публикацией с митрополитом УПЦ московского патриархата Лонгином, где обвиняет Украину в том, что она "начала войну против бога".

Украинские спортсмены и деятели выступили с резкой критикой боксера.

На инцидент отреагировал скелетонист Владислав Гераскевич. В Twitter опубликовал пост об этом:

"На видео, которое выставил Василий, Лонгин говорит о том, что украинское государство начало войну против бога, против церкви господней и украинского народа. Славный украинский спортсмен стал послушным чертом в руках московского дьявола".

Поступок Ломаченко прокомментировала украинская фристайлистка Анастасия Новосад.

"Насколько можно уважать тебя как спортсмена, и настолько можно презирать тебя как человека", – написала спортсменка.

Не остался в стороне начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич. В Twitter сравнил звездного боксера с политиком Виктором Медведчуком.

"Вася Ломаченко – будущий Медведчук, за которого можно освободить многих наших ребят из плена. Just think about it", – написал Кротевич.

Также Ломаченко внесен в реестр госпредателей, ведущий движение ЧЕСТНО.

Василий Ломаченко не раз попадал скандал из-за своей религиозной позиции. Ранее украинский боксер в Instagram выложил фотографии, как помогает печь просфоры в Киево-Печерской лавре. За свой пост спортсмен получил шквал критики, хотя были и те, кто его поддержал.

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В статье: Василий Ломаченко война с россией
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Комментарии (2)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
03.01.2023 в 17:10
Геть Василю голову відбили. Ех, гарний козак був та скурвився, як з московськими попами злигався.
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kalan-86 (Анкара)
03.01.2023 в 17:04
Скільки я його підтримував, не зважаючи на всю критику і на його в край суперечливу поведінку і громадянську позицію, але все ж таки спортсмен який довгий час прославляв Україну. Але вже просто увірвався терпець. Яким треба бути ідіотом і не мати жодної поваги до свого народу, щоб таке постити?
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