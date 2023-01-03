"Черт в руках московского дьявола" – Ломаченко после популяризации проповеди московского попа словил кучу хейта

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко снова попал в скандал. Спортсмен поделился в социальных сетях публикацией с митрополитом УПЦ московского патриархата Лонгином, где обвиняет Украину в том, что она " начала войну против бога ".

Украинские спортсмены и деятели выступили с резкой критикой боксера.

На инцидент отреагировал скелетонист Владислав Гераскевич. В Twitter опубликовал пост об этом:

"На видео, которое выставил Василий, Лонгин говорит о том, что украинское государство начало войну против бога, против церкви господней и украинского народа. Славный украинский спортсмен стал послушным чертом в руках московского дьявола".

Поступок Ломаченко прокомментировала украинская фристайлистка Анастасия Новосад.

"Насколько можно уважать тебя как спортсмена, и настолько можно презирать тебя как человека", – написала спортсменка.

Не остался в стороне начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич. В Twitter сравнил звездного боксера с политиком Виктором Медведчуком.

"Вася Ломаченко – будущий Медведчук, за которого можно освободить многих наших ребят из плена. Just think about it", – написал Кротевич.

Также Ломаченко внесен в реестр госпредателей, ведущий движение ЧЕСТНО.

Василий Ломаченко не раз попадал скандал из-за своей религиозной позиции. Ранее украинский боксер в Instagram выложил фотографии, как помогает печь просфоры в Киево-Печерской лавре. За свой пост спортсмен получил шквал критики, хотя были и те, кто его поддержал.