Россияне обстреляли троллейбусный парк в Херсоне - ФОТО
miskrada.kherson.ua
Российские оккупанты обстреляли коммунальное предприятие "Херсонэлектротранс" в Херсоне, попав в один из троллейбусов и админздание.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета со ссылкой на руководительницу городской военной администрации Галину Луговую.
Снаряд попал в один из троллейбусов. От рикошета пострадали еще два транспортных средства. Всего на предприятии находилось 20 троллейбусов – во всех взрывной волной выбило окна.
Кроме того, зафиксировано попадание в админздание предприятия. Пострадавших нет.
Херсонский городской совет отмечает, что с момента освобождения Херсона электротранспорт не выходил на улицы города – потребности в перевозке покрывались и покрываются автобусами предприятия ХКТС.
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