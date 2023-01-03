Оккупанты перебрасывают подразделения с Херсонского на Новопавловское направление, - сводка Генштаба за 3 января

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 3 января.

Идут триста четырнадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Российские оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Противник не отказывается от планов по выходу на административную границу Донецкой области. Основные усилия сосредоточены на поддержании наступательного потенциала и пополнении потерь.

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С целью оказания давления на население нашего государства, враг наносит авиационные и ракетные удары, а также артиллерийские обстрелы критической инфраструктуры и населенных пунктов на территории Украины нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение этих суток противник нанес 8 авиационных ударов и совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Противник, пытаясь взять под полный контроль территории Донецкой и Луганской областей, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Российские оккупанты предпринимают попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливают группировки на Новопавловском направлении за счет подразделений, переброшенных из Херсонского направления.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Российские оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах республики Беларусь и российской федерации. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Противник совершил обстрелы со всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Стрелка, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Караическое, Охримовка, Амбарное Харьковской области.

На других направлениях противник ведет оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обстреливает позиции наших войск и гражданских объектов вдоль линии столкновения.

На Купянском и Лиманском направлениях обстрелов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы 14 населенных пунктов, в частности: Новомлынск, Тавильжанка, Двуречная, Купянск, Котляровка, Табаевка, Первомайское Харьковской области и Макеевка, Площадка, Диброва Луганск.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершил обстрелы позиций наших войск по танкам и артиллерии разных типов в районах более 20 населенных пунктов, в частности: Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Никольское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг осуществил обстрелы позиций наших войск по танкам и всему спектру артиллерии в районах более 25 населенных пунктов, а также не прекращает производить обстрелы гражданской инфраструктуры городов и поселков вдоль правого берега реки Днепр. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Молодежное, Антоновка и Берислав Херсонской области.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки произвели огневое поражение 2 пунктов управления и 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники российских оккупантов.