Залужный провел разговор с американским генералом Милли. Обсудили потребности сил обороны Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о том, что провел первый в новом году разговор со своим американским коллегой генералом Марком Милли. Темой беседы было усиление оборонных возможностей украинских сил обороны.

"Сегодня провел первый в новом году телефонный разговор с генералом Марком Милли, Главой объединенного комитета начальников штабов США.

Рассказал об изменениях в оперативно-стратегической обстановке, прежде всего, в наземном и воздушном пространствах Украины. Тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово-Кременной, а также в направлении Лисичанска. Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по своим трупам пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают враждебное наступление. На Донецком направлении нам удалось удержать позиции вокруг Авдеевки и продлить контрнаступательные действия. Мы надежно держим оборонительные рубежи на Запорожском направлении и прилагаем усилия по защите от вражеских обстрелов Херсона, прежде всего мирных жителей и объектов критической инфраструктуры города. Ситуация на границе с республикой Беларусь полностью контролируется.

С 31-го декабря по сегодняшнее утро противник нанес 14 ударов крылатыми ракетами и применил 94 дрона-камикадзе типа "Shahed-136". Поблагодарил генерала Милли за предоставленные при его активном содействии зенитные ракетные комплексы иностранного производства. Сегодня они спасают жизнь, прежде всего, гражданских людей в Украине.

Мы также обсудили потребности сил обороны для продолжения борьбы с агрессором. Я высоко ценю лидерство генерала Милли в предоставлении Украине военной помощи. Взаимное доверие и общее видение помогают повышать возможности украинского войска защищать мирные города и села нашего государства, что является гарантией безопасности по всей Европе", - написал Залужный.