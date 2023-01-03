Шмыгаль: После победы Украина будет переходить к контрактной армии

Украина после победы должна перейти к сильной контрактной армии и одновременно предоставить каждому возможность получить знания и умения, которые помогут в защите страны, если враг снова нападет.

Об этом Премьер-министр Денис Шмигаль сказал на заседании правительства во вторник, передает Укринформ.

"После нашей победы мы должны перейти к сильной контрактной армии и одновременно предоставить каждому возможность получить знания и умения, которые помогут в защите страны, если враг снова нападет", - сказал Шмыгаль.

По его словам, украинская армия прямо на поле боя переходит к стандартам НАТО. Она уже использует натовские принципы стратегического планирования, образования, подготовки персонала и подразделений, ведения войны. Благодаря этому не только сдерживает врага, но и освобождает захваченные им территории.

"В июле в Вильнюсе пройдет очередной саммит НАТО. Готовимся к нему уже сейчас. Стремимся закрепить место Украины в системе трансатлантической безопасности", - добавил глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что в текущем году Украина продолжает свой путь в Европейский Союз. Она уже получила статус государства-кандидата на членство в ЕС, пять "безвизов" с Евросоюзом, выполнила около 70% Соглашения об ассоциации.

"В 2023 г. мы стремимся начать переговоры о членстве в Европейском Союзе. Для этого разработаем позицию по всем 35-ти разделам будущего Соглашения о членстве. Подготовим делегацию профессиональных переговорщиков, которые приблизят нас к цели", – отметил Премьер-министр.

Он отметил, что первым важным вызовом этого года является проведение в начале февраля Саммита Украина-ЕС. "То, что он состоится в Киеве, важный сигнал для Украины и всего мира. Сигнал о том, что мы не сами в противодействии агрессии и уверенно движемся к нашей общей победе над врагом", - сказал Шмыгаль.