В Минцифре заявили, что у украинцев будет Интернет во время отключений света
Провайдеры в самых проблемных областях получили аккумуляторы для питания техники
Фото: TrixAbia
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о том, что украинцы будут снабжены Интернетом во время отключений света. Это станет возможным благодаря батареям, которые были переданы провайдерам в самых проблемных областях.
"29-ти провайдерам из разных областей передали 172 батареи SBL, которые помогут им питать сети. Самая сложная ситуация с Интернетом сейчас в Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях. Поэтому большинство батарей передали именно туда.
Команда Минцифры продолжает вести переговоры с международными организациями, чтобы Украина получила больше оборудования, которое позволит гражданам оставаться на связи, когда исчезает электроэнергия", - говорится в сообщении.
Отметим, что до сих пор практически на всей территории Украины во время отключения света исчезал мобильный Интернет, ведь операторы не имели возможности автономно питать свое оборудование.
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