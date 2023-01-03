В Минцифре заявили, что у украинцев будет Интернет во время отключений света

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о том, что украинцы будут снабжены Интернетом во время отключений света. Это станет возможным благодаря батареям, которые были переданы провайдерам в самых проблемных областях.

"29-ти провайдерам из разных областей передали 172 батареи SBL, которые помогут им питать сети. Самая сложная ситуация с Интернетом сейчас в Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях. Поэтому большинство батарей передали именно туда. Команда Минцифры продолжает вести переговоры с международными организациями, чтобы Украина получила больше оборудования, которое позволит гражданам оставаться на связи, когда исчезает электроэнергия", - говорится в сообщении.

Отметим, что до сих пор практически на всей территории Украины во время отключения света исчезал мобильный Интернет, ведь операторы не имели возможности автономно питать свое оборудование.