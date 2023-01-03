  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Минцифре заявили, что у украинцев будет Интернет во время отключений света
В тренде

В Минцифре заявили, что у украинцев будет Интернет во время отключений света

Общие новости
(1 голосов)

Провайдеры в самых проблемных областях получили аккумуляторы для питания техники

В Минцифре заявили, что у украинцев будет Интернет во время отключений света

Фото: TrixAbia

UA-Футбол
Новина українською

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о том, что украинцы будут снабжены Интернетом во время отключений света. Это станет возможным благодаря батареям, которые были переданы провайдерам в самых проблемных областях.

"29-ти провайдерам из разных областей передали 172 батареи SBL, которые помогут им питать сети. Самая сложная ситуация с Интернетом сейчас в Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях. Поэтому большинство батарей передали именно туда.

Команда Минцифры продолжает вести переговоры с международными организациями, чтобы Украина получила больше оборудования, которое позволит гражданам оставаться на связи, когда исчезает электроэнергия", - говорится в сообщении.

Отметим, что до сих пор практически на всей территории Украины во время отключения света исчезал мобильный Интернет, ведь операторы не имели возможности автономно питать свое оборудование.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ukraine NOW

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде