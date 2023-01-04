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Эрдоган в среду поговорит с Путиным и Зеленским

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О чем будет говорить президент Турции, пока не сообщается

Эрдоган в среду поговорит с Путиным и Зеленским

Коллаж – Таисия Зарянова (liga.net)

Новина українською

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду планирует провести телефонные разговоры с украинским и российским визави - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом в эфире телеканала NTV во вторник объявил советник турецкого президента Ибрагим Калин.

Других подробностей того, о чем Эрдоган планирует говорить, он не привел. Ранее о запланированном телефонном разговоре президентов Турции и России сообщили российские СМИ.

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Последний раз Эрдоган говорил с Зеленским 11 декабря. Тогда речь шла о гуманитарной помощи Турции, "зерновой сделке", ситуации на Запорожской атомной электростанции и "формуле мира".

Как известно, Турция с самого начала полномасштабного вторжения РФ отказалась вводить против нее санкции, заявив о своей роли как посредника между воюющими сторонами.

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В статье: Владимир Путин война с россией Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган
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