Эрдоган в среду поговорит с Путиным и Зеленским
О чем будет говорить президент Турции, пока не сообщается
Коллаж – Таисия Зарянова (liga.net)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду планирует провести телефонные разговоры с украинским и российским визави - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Об этом в эфире телеканала NTV во вторник объявил советник турецкого президента Ибрагим Калин.
Других подробностей того, о чем Эрдоган планирует говорить, он не привел. Ранее о запланированном телефонном разговоре президентов Турции и России сообщили российские СМИ.
Последний раз Эрдоган говорил с Зеленским 11 декабря. Тогда речь шла о гуманитарной помощи Турции, "зерновой сделке", ситуации на Запорожской атомной электростанции и "формуле мира".
Как известно, Турция с самого начала полномасштабного вторжения РФ отказалась вводить против нее санкции, заявив о своей роли как посредника между воюющими сторонами.
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