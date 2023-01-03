Зеленский: Хозяева России бросят все, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне или хотя бы отложить их поражение

Россия бросит все имеющиеся ресурсы на то, чтобы переломить ход войны или хотя бы отсрочить свое поражение. Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский. Враг мобилизует свое население, а Украина пытается мобилизовать цивилизованный мир.

"Только что говорил с Премьер-министром Канады – и это четвертый международный разговор за сегодня. Премьер-министр Нидерландов, Премьер-министр Британии, Премьер-министр Норвегии – и вот Джастин Трюдо.

Мы начали этот год сразу с того, что наиболее необходимое Украине именно сейчас – накануне тех новых мобилизационных процессов, которые готовятся государством-террористом. Именно сейчас тот момент, когда вместе с партнерами должны усилить нашу оборону.

Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и, по крайней мере, отложить их поражение.

Должны сорвать этот российский сценарий. Готовимся к этому. Террористы должны проиграть. Любая попытка нового наступления должна провалиться. Это будет финальное поражение государства-террориста. И я благодарю всех партнеров, которые это понимают.

Россия мобилизует тех, кого хочет бросить умирать. Мы мобилизуем цивилизованный мир. Ради жизни", - сказал Зеленский.